Zagubek to nowa atrakcja turystyczna w regionie. W Nadbużańskim Ośrodku Promocji Produktu Lokalnego jest nawet escape room (ZDJĘCIA)

PLUS W sobotę ruszają ogródki. Chociaż restauratorzy nie mogą dogadać się z urzędnikami

Powoli wraca to, za czym tęskniliśmy. Już w najbliższy weekend będziemy mogli usiąść w ogródkach ulubionych restauracji i po raz pierwszy od wielu miesięcy zjeść posiłek na miejscu. Już w sobotę – po siedmiu miesiącach zamknięcia – restauracje znowu będą przyjmować gości. Co prawda, jeszcze przez najbliższe dwa tygodnie będą serwować dania i trunki wyłącznie w ogródkach, ale to i tak duża zmiana, na którą czekają zarówno restauratorzy, jak i klienci.