Zajezierce. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmierci lekarza USK i jego żony pielęgniarki

- Śledztwo prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. To wstępna kwalifikacja, dopóki nie mamy pełnej wiedzy na temat tego, co się stało. Nie możemy wykluczyć żadnego scenariusza. Cały czas trwają czynności zmierzające do wyjaśnienia okoliczności sprawy. Na chwilę obecną nic nie wskazuje jednak na udział osób trzecich w tym zdarzeniu, a taże aby miało dojść do przestępstwa z art. 148 Kodeksu karnego, czyli zabójstwa - mówi Karol Radziwonowicz, Prokurator Rejonowy w Białymstoku.