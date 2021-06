Zambrów. Sprawdził trzeźwość na komendzie i był pod wpływem. Mimo to, wsiadł za kierownicę [ZDJĘCIA]

Do niecodziennej sytuacji doszło w piątkowe południe. 30-latek przyszedł do zambrowskiej komendy. Chciał sprawdzić czy jest już trzeźwy i czy może może wsiąść za kierownicę. Urządzenie do badania zawartości alkoholu w organizmie nie pozostawiło złudzeń. Mężczyzna mógł poruszać się, ale tylko na własnych nogach.