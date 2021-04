Zarobki komendantów straży granicznej w Podlaskiem. Oto ich oświadczenia majątkowe

NOWE Dubicze Cerkiewne. Od siedmiu miesięcy przez wieś nie przejeżdża autobus. Miejscowość jest odcięta od świata (ZDJĘCIA)

W czasie pandemii mieszkańcy gminy tylko sporadycznie korzystali z autobusu. Nawet dzieci nie dojeżdżały do szkoły. To doprowadziło do zawieszenia kursowania autobusów w Dubiczach Cerkiewnych. Dla mieszkańców jest to duży kłopot, żeby dostać się do miasta muszą kombinować.