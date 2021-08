Zarzuty dla pracownika starostwa powiatowego w Siemiatyczach za niedopełnienie obowiązków. Sąd oddalił wniosek o areszt

Nieoficjalnie mówi się, że podejrzany to wicestarosta siemiatycki. Prokuratura potwierdza jedynie, że chodzi o wysokiego urzędnika w starostwie.

Samorządowiec usłyszał w tym tygodniu cztery zarzuty obejmujące okres od lipca do września 2020 r. Podejrzany był wówczas inspektorem ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie. Prokuratura zarzuca mu niedopełnienie obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, składania fałszywych zeznań połączone z utrudnianiem postępowania karnego oraz podżegania do zabicia wilka, który w Polsce objęty jest ochroną. Za te przestępstwa grozi kara do 10 lat więzienia.

- Korzyść majątkowa nie polegała na przyjęciu łapówki, czyli korzyści osobistej, ale dzięki niepodjęciu przez podejrzanego wymaganych czynności, gmina nie musiała ponosić wydatków i zaoszczędziła pieniądze - precyzuje prokurator Andrzej Stelmaszuk, zastępca Prokuratura Okręgowego w Białymstoku.