Zenek Martyniuk i jego hobby. To ekskluzywna, prestiżowa i bardzo droga niemiecka marka (20.11.2021) ma

Zenek Martyniuk to od lat największa gwiazda disco polo. Król tego gatunku muzyki jest jedną z najlepiej opłacanych gwiazd show biznesu w Polsce. Nie więc dziwnego, że stać go na drogie hobby jakim są auta niemieckiej marki Mercedes Benz. W tym artykule pokażemy jakie samochody ma obecnie Zenek Martyniuk, jakie miał, a do jakich dopiero przymierza się kupić.