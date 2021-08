Złość i smutek w Usnarzu Górnym. Działacze martwią się, bo koczujący migranci zostaną całkiem sami

Jesteśmy zrozpaczeni. Wszyscy tu chyba mają depresję po tym, co ogłosił premier. Czy zamierzamy stąd odejść? Pewnie tak, chociaż ja osobiście nie wiem, co zrobię. Mam zostawić tych ludzi na pastwę wojska? Chyba będą musieli siłą mnie stąd wyprowadzić. Nie wyobrażam sobie, że po tym wszystkim co tu zobaczyłam, po tych dniach spędzonych tutaj i rozmowach z ludźmi, którzy mają rozpacz w oczach, mogłabym spokojnie wrócić do domu – mówi łamiącym się głosem Paulina, jedna z kobiet, która od kilku dni przebywa w miasteczku namiotowym w Usnarzu Górnym w gminie Szudziałowo.

To na wysokości tej miejscowości, po białoruskiej stronie, od ponad trzech tygodni koczuje grupa migrantów. Z jednej strony pilnują ich białoruskie służby nie pozwalając cofnąć się w głąb kraju, z drugiej polscy mundurowi nie wyrażają zgody na nielegalne przekroczenie granicy.