Żubryn. Wypadek na DK8 w gminie Szypliszki. Zderzenie opla ze skodą. Jedna osoba ranna, droga zablokowana [ZDJĘCIA]

Służby zostały poinformowane o wypadku około godz. 11.

Dyżurny suwalskiej jednostki otrzymal zgłoszenie o zdarzeniu drogowym w miejscowości Żubryn. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący oplem jadąc w kierunku północnym uderzył w tył poprzedzającej go skody, doprowadzając do zderzenia pojazdów. Kierowca skody z obrażeniami został przetransportowany do szpitala - informuje Eliza Sawko z zespołu prasowego KMP Suwałki.