Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze za 2021. Złóż wniosek, dotację dostaniesz w październiku Donata Żmiejko

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej, powinien powinien złożyć wniosek o zwrot akcyzy Deutz Hahr

To już drugi termin w tym roku na składanie wniosków o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze wykorzystane od lutego do lipca 2021 roku. Tegoroczne limity zwrotu podatku akcyzowego wynoszą: 100 zł do 1 ha użytków rolnych i 30 zł do każdej DJP bydła.