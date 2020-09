1 września rusza powszechny spis rolny. Jak będzie wyglądał w czasie pandemii koronawirusa?

Spis rolny to badanie obowiązkowe, a jednocześnie największe przedsięwzięcia statystyczne w Polsce i na całym świecie. Jego celem jest pozyskanie kompleksowych danych na temat rolnictwa. Jest przeprowadzany co 10 lat. Najnowszy rozpocznie się 1 września i potrwa do 30 listopada.

Jak będzie wyglądał?

W efekcie nowelizacji Ustawy o powszechnym spisie rolnym, w tym roku obowiązkowy jest samospis. Za odmowę grożą sankcje.

- Nie wyobrażam sobie jednak takie sytuacji. Sądzę, że każdy zdaje sobie sprawę z wagi spisu i tego, że robimy to dla nas wszystkich, że to ważne dla prawidłowego kształtowania polityki rolnej - podkreśla Ewa Kamińska-Gawryluk, dyrektor urzędu statystycznego w Białymstoku.

Podstawową metodą zbierania danych będzie samospis internetowy. Do tego służy interaktywna aplikacja formularzowa dostępna na stronie Głównego Urzędu Statystycznego.

Co w przypadku braku dostępu do internetu? Rolnikom nie posiadającym w domu w domu dostępu do internetu mogą udać się do urzędu gminy, gdzie zostaną przygotowane stanowiska komputerowe. W razie potrzeby urzędnicy będą udzielać pomocy.