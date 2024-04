Bez prądu w warmińsko-mazurskim. Gdzie 19.04 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Co robić, kiedy nie ma prądu?

Planowane wyłączenia prądu w warmińsko-mazurskim

powiat braniewski

Rogity 1, 2, 4, 22, KOL, KOL 3.

19.04 od godz. 8:30 do 12:30

Młoteczno , Stacja pomp nr 4.

19.04 od godz. 8:00 do 14:00

powiat elbląski

Pasłęk ulice Dworcowa od 2 do 4, 4 B, 4A, 6, 6A, 9A, 11, 13, 15, 17, od 19 do 21, 21, 30/3, 33/9, 34/18, 34/22, 34/23, 34/27, 34/4, 34/9, 46, Wrzosowa , 14/2.

19.04 od godz. 8:00 do 15:00

powiat działdowski

Murawki 15, 22, 29, 614/S, Płośnica ulica Leśniczówka 1.

19.04 od godz. 8:30 do 14:30

powiat nowomiejski

Mroczno od 227 do 229, 229A, 230, 231, 321/10, 321/5, 632/2.

19.04 od godz. 8:00 do 12:00

powiat olecki

Wieliczki, ul. Lipowa 1, 2, 2A, 2B, Skowronki, Lipkowo

19.04 od godz. 8:00 do 17:00