Białystok. Manifestacja solidarności z uchodźcami. "Żaden człowiek nie jest nielegalny" (ZDJĘCIA)

- Jesteśmy tutaj, by wyrazić swój smutek i gniew. Smutek z powodu złego stanu uchodźców, którzy są chorzy, wychłodzeni, zmęczeni. Z drugiej strony czujemy gniew, bo władze wykorzystują tragedię ludzką do swoich celów politycznych. Brakuje akceptacji, wypuszczany jest wirus nienawiści w stosunku do tych ludzi - grzmiał przez megafon Bogdan Sawłowiec, działacz podlaskiego Komitetu Obrony Demokracji.