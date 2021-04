Bielsk Podlaski. Druh Wiesław Falkowski skończył 90 lat. Bielscy harcerze nie zapomnieli o jego urodzinach

- Życzymy Ci wszystkiego najlepszego w zdrowiu i szczęściu. Jesteś nie tylko wspaniałym nauczycielem, ale także cudownym wychowawcą i instruktorem. Przez wiele lat swoją działalnością zawsze inspirowałeś harcerzy do działania. Jesteś wzorem dla młodego pokolenia zuchów i harcerzy. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Życzymy Ci samych pięknych chwil. Czuwaj - czytamy w życzeniach złożonych przez Komenda Hufca ZHP w Bielsku Podlaskim i społeczność harcerską.

Wiesław Falkowski, to osoba dobrze znana wśród mieszkańców Bielska Podlaskiego. Świetnie kojarzą go na pewno absolwenci I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki, szczególnie ci zamieszkujący przed laty bursę szkolną, w której pracował. A już z pewnością szczególnie zapisał się w pamięci bielskich harcerzy.

Kilkadziesiąt lat służby

Pan Wiesław, chociaż urodził się w Brześciu (obecnie Białoruś), to w Bielsku Podlaskim spędził większość swojego życia. To tu w 1944 roku rozpoczął naukę w Gimnazjum i Liceum im. T. Kościuszki wstępując jednocześnie do I Męskiej Drużyny Harcerskiej im. Romualda Traugutta.