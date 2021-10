Bielsk Podlaski. Internat zostanie gruntownie zmodernizowany

Obiekt Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim systematycznie jest modernizowany i dostosowywany do potrzeb aktualnych kierunków kształcenia. Urządzono nowoczesne pracownie przedmiotowe, aulę, dokonano gruntownej modernizacji sali gimnastycznej wraz z zapleczem – szatnie, pokój nauczycielski, pomieszczenie do gry w tenisa stołowego. Urządzono także pracownie na warsztaty do zajęć praktycznych. Sukcesywnie zmieniają się też warunki mieszkaniowe w internacie.

W ramach inwestycji zostały zaplanowane roboty, które mają na celu dostosowanie budynku internatu do obowiązujących przepisów i potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym: 23 pokoi trzyosobowych, 12 pokoi dwuosobowych z zapleczem socjalno-higienicznym i kuchennym oraz izby pamięci.

Internat przy Zespole Szkół nr 4 jest miejscem zakwaterowania uczniów szkół ponadpodstawowych spoza Bielska Podlaskiego. Jego modernizacja przyczyni się do wyrównania szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich, którzy będą mogli kształcić się m.in. na kierunkach: technik hotelarstwa, technik rolnik, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk, technik logistyk.