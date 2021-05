Boże Ciało 2021: kiedy jest Boże Ciało? Co to jest Boże Ciało: historia i znaczenie święta. Sprawdź kiedy wypada Boże Ciało [24.05.2021]

Kiedy wypada Boże Ciało 2021? To święto ruchome, więc co roku odbywa się w innym terminie, ale zawsze w czwartek. Tym razem będzie to 3 czerwca.

Boże Ciało 2021: kiedy jest Boże Ciało? Jest to święto ruchome, dlatego każdego roku jego data jest inna, ale zawsze jest to czwartek. Skąd mamy wiedzieć kiedy jest Boże Ciało danego roku i tak właściwie co to jest Boże Ciało? Dowiedz się najważniejszych rzeczy na temat tego święta!

Boże Ciało to potoczna nazwa święta, którego dokładna nazwa brzmi: Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Czasem jest też zwane Świętem Ciała i Krwi Pańskiej. Jest to uroczystość liturgiczna obchodzona przez Kościół katolicki, mająca na celu uczczenie Najświętszego Sakramentu.

Boże Ciało to święto nakazane. Oznacza to, że w Boże Ciało 2021 trzeba iść do kościoła oraz powstrzymać się od prac niekoniecznych – tak jak w każdą niedzielę. Pomijając niedziele, Boże Ciało jest jednym z 10 świąt nakazanych w Kościele. Pozostałe to m.in. Uroczystość Objawienia Pańskiego (czyli Święto Trzech Króli) oraz Uroczystość Wszystkich Świętych. Kiedy jest Boże Ciało 2021? Jak obliczyć kiedy wypada Boże Ciało? Każdego roku wiosną pojawia się to samo pytanie: kiedy jest Boże Ciało? Z uwagi na to, że jest to święto ruchome, nie ma ono jednej stałej daty, a wiele osób nie wie, jak obliczyć kiedy wypada Boże Ciało 2021 i kojarzą jedynie, że jest ono jakiś czas po Wielkanocy.

Zasada jest bardzo prosta: Boże Ciało wypada w czwartek po Uroczystości Trójcy Świętej, która z kolei wypada w niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego

niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego wypada zawsze w 56. dzień po Wielkanocy

zatem Boże Ciało wypada zawsze w 60. dni po Wielkanocy Pierwsza niedziela po pierwszej wiosennej pełni Księżyca to Wielkanoc. Oznacza to, że Wielkanoc może wypaść pomiędzy 22 marca a 25 kwietnia. Wiedząc zatem jak obliczyć kiedy wypada Boże Ciało, wiemy, że może ono wypaść pomiędzy 21 maja a 24 czerwca.

Boże Ciało 2021 wypada 3 czerwca.

Boże Ciało: co to jest? O co chodzi w Bożym Ciele? Wielu z nas nie do końca wie, o co chodzi w Bożym Ciele: co to jest za święto? Jak już wspomnieliśmy, ma ono na celu uczcić Najświętszy Sakrament. Z tym jednak kojarzymy raczej Wielki Czwartek, który upamiętnia ustanowienie sakramentu Eucharystii. Różnica między tymi świętami tkwi jednak w ich charakterze: Wielki Czwartek ma charakter pokutny, bo rozpamiętuje się wtedy także Mękę Jezusa, zaś Boże Ciało to święto radosne i dziękczynne. Boże Ciało: historia. Skąd się wzięło Boże Ciało? Boże Ciało to święto z historią krótszą niż 1000 lat. W 1246 roku zostało ustanowione dla diecezji Liège na terenie dzisiejszej Belgii. Zrobił to tamtejszy biskup pod wpływem mistycznych wizji Julianny z Mort Cornillon. Już 6 lat później uroczystość została rozszerzona na całe terytorium ówczesnych Niemiec. Dla całego Kościoła uroczystość miała zostać wprowadzona w 1264 roku przez papieża Urbana IV. Papież uzasadniał wprowadzenie święta Bożego Ciała w następujący sposób:

zadośćuczynienie za znieważanie Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, błędy heretyków oraz uczczenie pamiątki ustanowienia Najświętszego Sakramentu, która w Wielki Czwartek nie może być uroczyście obchodzona ze względu na powagę Wielkiego Tygodnia. Z powodu śmierci papieża nie ogłoszono bulli mającej wprowadzić święto i tym samym nie zostało ono ustanowione. Stało się to dopiero w 1317 roku, z mocy papieża Jana XXII. Jak wyglądało Boże Ciało po wojnie?

Nazywane potocznie Bożym Ciałem święto miało oficjalną nazwę: Święto Najświętszego Ciała Chrystusa. W 1849 roku ustanowione zostało jeszcze Święto Najdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa. W 1969 roku reforma liturgiczna papieża Pawła VI połączyła oba święta i odtąd obchodzone jest Boże Ciało jakie znamy dzisiaj. Boże Ciało 2021: obchody. W jaki sposób obchodzimy Boże Ciało? Boże Ciało to święto, które kojarzy nam się przede wszystkim z procesjami na ulicach miast. Na ulicach parafii buduje się cztery ołtarze, które przystraja się kwiatami. Procesje Bożego Ciała przechodzą pomiędzy tymi ołtarzami wraz z Najświętszym Sakramentem. Cztery ołtarze odwołują się do czterech Ewangelii, a przy każdym ołtarzu czytane są ewangeliczne fragmenty o Eucharystii.

Zwyczajowo w Boże Ciało dekoruje się także ulice, którymi przejdzie procesja, a także domy.

W czasie procesji niesione są również obrazy przedstawiające świętych, śpiewa się pieśni o Najświętszym Sakramencie, a dzieci całą drogę procesji Bożego Ciała posypują kwiatami lub ich płatkami. Wszystko to jest wyrażeniem radosnego i dziękczynnego charakteru tego święta. Boże Ciało w Białymstoku

Boże Ciało 2021: długi weekend przy jednym dniu urlopu Boże Ciało jest dniem wolnym od pracy. Z uwagi na to, że Boże Ciało wypada w czwartek, wiele osób bierze jeden dzień urlopu na piątek i korzysta z długiego weekendu. Pogoda na Boże Ciało często jest bardzo dobra, więc przedłużony weekend to doskonała okazja do krótkiego wyjazdu i wypoczynku. Nawet bez żadnych planów można wykorzystać Boże Ciało i długi weekend na odpoczynek, co każdego roku robi wiele Polaków.