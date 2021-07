Brak prądu w warmińsko-mazurskim. Sprawdź gdzie 1.07 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Planowane wyłączenia prądu w warmińsko-mazurskim

powiat ełcki

Mołdzie, ul. Pogodna od 33 do 39, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 30, 33, dz.102,

1.07 od godz. 8:00 do 12:00

Chrzanowo, od 15 do 16B, Siedliska, od 55 do 61, kolonia

1.07 od godz. 10:00 do 15:00

Sajzy, ul. Jeziorna od 2 do 20, 9, 10A, 14, działki letniskowe, pensjonat Korol,

1.07 od godz. 12:00 do 18:00

Mąki

2.07 od godz. 8:00 do 12:00

Karbowskie, od 7 do 15A

2.07 od godz. 10:00 do 15:00

Nowa Wieś Ełcka, ul. Nowowiejska 7C, dz. 255/35, dz. 255/45, dz. 255/51, dz. 255/63, ul. Generała Sikorskiego działki letniskowe

6.07 od godz. 10:00 do 14:30

Mrozy Wielkie, ul. Księżycowa

7.07 od godz. 8:00 do 15:00