Brak prądu w warmińsko-mazurskim. Sprawdź gdzie 29.05 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (29.05 11:05) nie ma prądu w warmińsko-mazurskim?

powiat elbląski

Ogrodniki.

29.05 od godz. 8:59 do 13:00

Pasłęk ulica Sprzymierzonych 2.

29.05 od godz. 8:00 do 13:00

powiat bartoszycki

Minty, Szwarunki, Szwaruny.

29.05 od godz. 9:09 do 11:15

Lwowiec.

29.05 od godz. 9:18 do 11:30

Krawczyki 47, dz. 30-104, DZ. 30-105/3, DZ. 30-107, Minty , 42-44/5, Plęsy , 120/1, Szwarunki od 1 do 8, 8A, 9, 9A, 10, 10B, od 11 do 17, 45, 46, 42-24/1, 24/2, 42-41/3, 42-76/3, Szwaruny , 42-69/2.

29.05 od godz. 9:00 do 13:00

Brzostkowo , 42-406, Minty , 42-224/6, Szwarunki 16, Szwaruny 1, 1A, 2, 3, 3A, 3B, od 4 do 6, 6A, od 8 do 11, 11A, od 12 do 15, 16A, 16B, BN, 42-385, 42-88/1 (GPO), 42-96/3, dz. 42-112/1.

29.05 od godz. 9:00 do 13:00