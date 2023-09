Centralna Liga Juniorów. Porażka Jagiellonii z Rakowem Częstochowa i remis z Wisłą Kraków

- Mieliśmy dzisiaj słabszy dzień. Byłoby dziwne, gdybyśmy za taki mecz dostali nagrodę w postaci jednego czy trzech punktów. To dla nas lekcja pokory oraz tego, że jeżeli będziemy coś robić na pół gwizdka to będziemy przegrywać. Takie jest życie piłkarza. Nie możemy sobie pozwalać, żeby obniżać poprzeczkę oraz pewne zachowania i elementy w grze. Uważam, że Raków wygrał dzisiaj zasłużenie. My byliśmy po prostu słabsi. Jestem pewny, że to jeden słabszy dzień, który się nam przytrafił, a już od środy wrócimy na dobre tory. Trochę nas rozpraszają te przerwy, ponieważ najpierw gramy co dwa tygodnie, a później w tydzień rozgrywamy trzy mecze. To nie jest jednak żadne usprawiedliwienie. Dzisiaj zabrakło nam determinacji, żeby po raz kolejny wskoczyć na fotel lidera - powiedział po meczu z Rakowem trener juniorów Jagiellonii Marek Wasiluk.