CEPiK wyczyści bazę z tzw. "martwych dusz". To stare pojazdy bez ważnych badań technicznych i OC. W pow. białostockim to ponad 24 tysiące

CEPiK. Z bazy znikną pojazdy widmo

10 czerwca 2024 r. wygasną decyzje o rejestracji pojazdów, które nie mają od co najmniej 10 lat ważnego badania technicznego i ubezpieczenia OC. Dotyczy to pojazdów, które zostały zarejestrowane przed 14 marca 2005 r. i nie zostały przez właścicieli wyrejestrowane, anulowane czy sprzedane. To pojazdy, które wciąż są zarejestrowane, ale nie poruszają się już po drogach.