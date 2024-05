Czy będą wyłączenia prądu 16.05 w warmińsko-mazurskim? Sprawdź, gdzie mogą być przerwy w dostawie

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (16.05 9:05) nie ma prądu w warmińsko-mazurskim?

powiat braniewski

Nowa Pasłęka.

16.05 od godz. 8:49 do 15:00

powiat elbląski

Karszewo 35, 36.

16.05 od godz. 8:30 do 12:00

powiat iławski

Nowa Wieś ulice Brylantowa 15, 21, 0027-232/72, 0027-232/74, 27-231/33, 27-407, Złota , 27-232/68, 27-232/69.

16.05 od godz. 8:00 do 12:00

powiat mrągowski

Probark 11, 0020-479 (GPO).

16.05 od godz. 8:00 do 17:00

powiat bartoszycki

Sępopol ulica Wojska Polskiego 14B, 14D, 14E, 14F, 16, 16B, 18, 20.

16.05 od godz. 8:00 do 12:00

powiat olsztyński

Sząbruk ulice Andrzeja Samulowskiego 6, Brzozowa 6, Jagodowa 2, 4, 30, Jaworowa 4, Kasztanowa 2, 6, Liliowa 2A, Lipowa 2, Pogodna 1, 5, 9, 80/21, Słoneczna 5, 7, 9, 20, 24, 28, 17-80/28, św. Brunona 4, Wesoła 1, 3, 6, Wiktora Steffena od 1 do 5, od 8 do 10, od 13 do 16, Wojciecha Turowskiego 4.

16.05 od godz. 8:00 do 13:00