EGZAMIN ZAWODOWY 2020 WYNIKI. Jak sprawdzić wyniki CKE z egzaminu zawodowego? [1.09.2020]

Egzamin zawodowy 2020 JAK SPRAWDZIĆ WYNIKI? Wyniki z egzaminu zawodowego. Ponad 176 000 osób w 196 kwalifikacjach zdawało 23.06.2020 roku egzamin zawodowy w części pisemnej. Było to 40 zamkniętych zadań, na których wykonanie uczniowie mieli 60 minut. Aby zdać trzeba zdobyć co najmniej 50% punktów. Potem odbędzie się część praktyczna. Ogłoszenie wyników czerwcowych egzaminów zawodowych odbyło się 31.08.2020 roku. Jak sprawdzić wyniki z egzaminu zawodowego online? Zobacz szczegółowe informacje.

EGZAMIN ZAWODOWY 2020 WYNIKI. Jak sprawdzić wyniki CKE z egzaminu zawodowego? Egzamin zawodowy 2019 WYNIKI. Jak sprawdzić i kiedy będą wyniki egzaminu zawodowego? [TERMIN, SESJA ZIMA - 22 marca 2019] Egzamin zawodowy, czyli egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jest ‎formą oceny poziomu opanowania ‎przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu ‎jednej kwalifikacji wyodrębnionej w ‎zawodzie.

Letnia sesja egzaminacyjna, potwierdzająca kwalifikacje w zawodzie w formule 2012 oraz w formule 2017, rozpoczęła się 22.06.2020 roku. Została przesunięta ze względu na epidemię koronawirusa. Egzamin pisemny odbył się 23.06.2020 roku.

Część zaplanowanych na ten rok egzaminów udało się przeprowadzić zimą, jeszcze przed wybuchem pandemii. Łącznie w 2020 roku do egzaminów zawodowych przystępuje ponad 430 tysięcy osób. CKE: Egzamin zawodowy w dwóch częściach: praktycznej i pisemnej 22 czerwca odbyła się część praktyczna egzaminu o modelu „d” (dokumentacja).

23 czerwca odbędzie się część pisemna egzaminu dla wszystkich zdających.

od 24 czerwca do 9 lipca - część praktyczna egzaminu o modelach „w”, „wk” i „dk” odbywa się wg harmonogramów ogłoszonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Egzamin zawodowy 2020. Część pisemna 23.06.2020 W formule 2012 do części pisemnej egzaminu zostało zgłoszonych 35 060 osób w 196 kwalifikacjach (z tego w 114 kwalifikacjach zdawanych z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu), a do części praktycznej 56 672 osób w 197 kwalifikacjach, z których do najpopularniejszych należą:

A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych w zawodzie technik logistyk

A.36 Prowadzenie rachunkowości w zawodzie technik rachunkowości

B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej w zawodzie technik budownictwa

E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami w zawodzie technik informatyk

E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych w zawodzie mechatronik

E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych w zawodzie technik elektryk

T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie w zawodzie technik hotelarstwa

T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych W formule 2017 do części pisemnej egzaminu zostało zgłoszonych ponad 176 000 osób w 196 kwalifikacjach (z tego w 102 kwalifikacjach zdawanych z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu), a do części praktycznej ponad 182 000 osób w 196 kwalifikacjach, z których do najpopularniejszych należą:

EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci w zawodzie technik informatyk

AU.62 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp w zawodzie technik usług kosmetycznych

AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji w zawodzie technik ekonomista

TG.07 Sporządzanie potraw i napojów w zawodzie kucharz

AU.22 Obsługa magazynów w zawodzie technik logistyk

MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych

TG.12 Planowanie i realizacja usług w recepcji w zawodzie technik hotelarstwa

Wyniki egzaminu zawodowego 2020. Jak wyglądają testy i część praktyczna?

Egzamin składa się z dwóch części:

testu pisemnego - 40 zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest prawidłowa; czas trwania 60 minut;

części praktycznej na stanowisku egzaminacyjnym (w czasie od 120 do 240 minut, w zależności od kwalifikacji.

EGZAMIN ZAWODOWY 2020 WYNIKI. Jak sprawdzić wyniki CKE z egzaminu zawodowego? Co trzeba zrobić, aby zdać egzamin? Progi punktowe na zaliczenie • część pisemna – min. 50% punktów możliwych do uzyskania

• część praktyczna – min. 75% punktów możliwych do uzyskania

Po zdaniu egzaminu (obu części) zdający otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Po zdaniu egzaminów ze wszystkich kwalifikacji wchodzących w skład danego zawodu (uzyskaniu świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie) oraz po uzyskaniu odpowiedniego poziomu wykształcenia wydawany jest dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. EGZAMIN ZAWODOWY 2020 WYNIKI. Jak sprawdzić wyniki CKE z egzaminu zawodowego? Wyniki egzaminu zawodowego będzie można także sprawdzić online. W internecie zrobić to można na stronach Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych. Uczniowie otrzymają dostęp do swoich wyników po zalogowaniu w serwisach za pomocą loginu i hasła otrzymanego w szkole macierzystej. Dla poszczególnych województw będą to następujące komisje:

