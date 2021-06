Ełcki Runmageddon. Ekstremalny bieg z przeszkodami, ciężarami i przeprawą kajakową [zdjęcia]

- To był Runmageddon jaki znamy i kochamy. Cała moja rodzina kibicowała mi, więc byłam szczęśliwa. Nie tylko dlatego, że po raz trzeci pokonałam ten hardcorowy bieg, ale dlatego, że moi bliscy byli tam ze mną. Runmageddon latem, w pięknym anturażu to jest to, na co Runmageddończycy czekali kilkanaście miesięcy. W Ełku dało się to poczuć - mówi Karolina: - Dzieci, młodzież i dorośli świetnie bawili się na ekstremalnych trasach.