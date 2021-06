Europoseł Krzysztof Jurgiel w Bielsku Podlaskim rozmawiał z rolnikami o polityce rolnej UE i wsparciu dla wsi

Krzysztof Jurgiel, europoseł Prawa i Sprawiedliwości przypomniał, że ponad pięćdziesiąt osiem miliardów euro Polska otrzyma z Krajowego Planu Odbudowy. Pomoc z tego funduszu będzie przyznawana w postaci bezzwrotnych grantów i niskooprocentowanych pożyczek. Polska dostanie 23,9 mld euro w formie dotacji i 34,2 mld euro w pożyczkach.

Pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy będą przeznaczone m.in. na transformację cyfrową, poprawę dostępności i jakości systemu ochrony zdrowia oraz ekologiczne źródła energii.

- No i wreszcie inteligentna mobilność, wsparcie transportu niskoemisyjnego – mówił europoseł. - To działania, które dotyczą ochrony środowiska. One oczywiście muszą kosztować i pytanie, skąd na to będą pieniądze.

Europoseł powiedział, że sposobem na najlepsze wykorzystanie pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy jest Polski Ład, tj. zwiększenie środków na infrastrukturę drogową, służbę zdrowia i podniesienie kwoty wolnej od podatku, podniesienie progów podatkowych czy zwolnienie z podatków emerytur do dwóch i pół tysiąca złotych.