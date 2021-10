Finał plebiscytu Strażak Roku 2021. Najpopularniejsi podlascy druhowie OSP odebrali nagrody (zdjęcia, wideo)

Rolę Ochotniczych Straży Pożarnych docenił też wojewoda podlaski, Bohdan Paszkowski. W swoim przemówieniu podziękował strażakom za niesienie pomocy w zakresie ochrony przeciwpożarowej, czynnościach ratowniczych, a także udział w lokalnych inicjatywach społecznych i kulturalnych.

- Chciałbym Państwu szczególnie podziękować za to, że nie dość, że wypełniacie swoją przypisaną rolę z wielkim zaangażowaniem, to przez ostatnie ponad półtora roku wspieracie nas także w działaniach przeciwpandemicznych i procesie szczepień - przypomniał wojewoda Bohdan Paszkowski.

- Jako strażacy nie zawsze mamy wolę, czy chęć, żeby promować swoje osiągnięcia. Po to są mass media, które potrafią to wskazać. Za to chciałbym podziękować redakcjom - mówił starszy brygadier w stanie spoczynku Andrzej Koc, prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Białymstoku.

Obecnie w Związku zrzeszonych jest blisko 700 jednostek OSP z woj. podlaskiego. Służy w nich ponad 20 tysięcy druhów i druhen: od dzieci po weteranów służby.