Gang Fajniaków. Biedronka znów rozda maskotki za naklejki. Fajniaki odniosą taki sukces jak Słodziaki i Świeżaki?

Biedronka rusza lada moment z nową promocją. Czy Gang Fajniaków podbije serca klientów tak jak maskotki Świeżaków i Słodziaków? Karol Makurat

Gang Fajniaków to kolejna akcja sieci Biedronka. Wcześniej ogromnym sukcesem cieszyły się podobne kampanie – Gang Świeżaków i Gang Słodziaków. Jak zwykle klienci Biedronki będą mogli zbierać naklejki i wymienić je na maskotki lub książkę. Zobacz, jakie są zasady nowej akcji sieci Biedronka i od kiedy do kiedy można zbierać Gang Fajniaków, a także jakie maskotki tym razem są do zgarnięcia!