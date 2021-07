Gdzie jest burza 26.07.2021. Ostrzeżenie pogodowe IMGW. Przez województwo podlaskie przejdą burze z gradem. Sprawdź radar burzowy online

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu od 15 mm do 25 mm, lokalnie do 35 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Lokalnie wystąpi grad.

PROGNOZA POGODY DLA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Ważność: od godz. 07:30 dnia 26.07.2021 do godz. 07:30 dnia 27.07.2021

W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Zwłaszcza na zachodzie i południu regionu oraz późnym popołudniem i wieczorem, miejscami przelotne opady deszczu a także burze, z możliwym gradem. Wysokość opadów w czasie burz, lokalnie do około 20 mm. Temperatura maksymalna od 29°C do 31°C. Wiatr słaby i umiarkowany, przejściowo porywisty, wschodni oraz południowo-wschodni. Podczas burz możliwe porywy do 70 km/h.