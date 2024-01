Głosujcie na swoje miasto i pomagajcie potrzebującym. Zostały ostatnie dni! Na Wasze głosy czekamy do 15 stycznia! Red.

Które miasto zwycięży w regionalnym etapie plebiscytu i przejdzie do ogólnopolskiej rywalizacji? Łomża? A może Dąbrowa Białostocka lub Białystok? Do 15 stycznia do południa możecie głosować, pamiętając, że to nie tylko konkurs - to też nasze wspólne coroczne pomaganie. Zdobyte nagrody trafią do potrzebujących.