Gm. Kolno. 105. urodziny najstarszego mieszkańca regionu Józefa Mierkowskiego

105 lat skończył Józef Mierkowski pow. Kolno

Józef Mierkowski, urodził się w 1919 roku we wsi Koziki.

Jak informuje UM Kolno, Józef Mierkowski jest osobą pogodną i otwartą na innych. Nawet w najcięższych chwilach, takich jak przymusowe wcielenie do Armii Czerwonej w czasie II wojny światowej, pozostał wierny swoim wartościom i marzeniom. To właśnie w szeregach Wojska Polskiego walczył o wolność i niepodległość naszej Ojczyzny. Gdy nadarzyła się okazja, wstąpił do Wojska Polskiego i trafił do I Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Szedł szlakiem od Lenino (walczył o Wał Pomorski i Kołobrzeg) aż do Berlina.

Za wojenne zasługi otrzymał 17 orderów i odznaczeń, wśród nich order

Odrodzenia Polski Polonia Restituta

i dwa Virtuti Militari

Wszystkie odznaczenia przypięte do wojskowego munduru.