Gmina Giby. Policja zatrzymała dwóch piratów drogowych. Pędzili ponad 100 km/h w terenie zabudowanym

To efekt policyjnej kontroli w Gibach i Frąckach. To właśnie te dwie miejscowości były wskazywana przez mieszkańców jako miejsca, gdzie przekraczana jest prędkość. Takie informacje docierały do policjantów za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

We wtorek rano sejneńscy funkcjonariusze zatrzymali do kontroli kierowcę lexusa, który przekroczył prędkość o 71 kilometrów na godzinę w obszarze zabudowanym. Okazał się nim 50-letni obywatel Litwy. Mężczyzna stracił prawo jazdy i został ukarany mandatem. Tym samym zakończyła się brawurowa jazda kierowcy volkswagena. 47-letni obywatel Litwy pędził przez wieś o 57 km/h szybciej niż pozwalają na to przepisy.

"Noga z gazu!" - apeluje policja. Według danych podlaskiej komendy, prócz nieustąpienia pierwszeństwa, to właśnie nadmierna prędkość stanowi przyczynę większości wypadków drogowych. W 2020 r. była podłożem aż 33,6 proc. zdarzeń w naszym regionie.