Gotowe życzenia dla mamy. Krótkie, zabawne, piękne, wesołe, kartki i wierszyki na Dzień Matki 2024

W kalendarzu Dzień Matki, z życzeniami śpieszą dziatki. Ja Ci, Mamo, dziś w podzięce za Twe trudy daję serce i przepraszam za me psoty, za wybryki i kłopoty. Wymaluję na laurce czerwone serduszko, ptaka, co ma złote pióra i kwiaty w dzbanuszku. Żyj, Mamusiu moja miła, sto lat albo dłużej! Bądź szczęśliwa i wesoła, zdrowie niech Ci służy!

Życzenia dla mamy. Dzień Matki 2024 życzenia krótkie, zabawne, piękne, wesołe, kartki i wierszyki SMS

Dzisiaj nadszedł Twój dzień, więc uśmiech na swojej twarzy miej. My życzymy wszystkiego najlepszego, i cieszymy się z Tobą z serca całego.

Życzenia na Dzień Mamy 2024. Wierszyki SMS Żadne słowa nie oddadzą tego, kim dla mnie jesteś. Żaden płomień nie strawi mego uczucia do Ciebie. Żadna istota nie zrobiła dla mnie tyle ile Ty dla mnie zrobiłaś. Kocham Cię najmocniej na świecie Moja Kochana Mamo!

Życzenia na Dzień Mamy 2024 - krótkie, radosne, wesołe W dniu tak uroczystym, w dniu Twojego święta, składam Ci życzenia, o Tobie pamiętam. By życie Twe było kwiatami usłane, tak piękne i czyste jak letni poranek.

Życzenia na Dzień Mamy 2024. Poważne, wzruszające Dziękuję Ci za drobiazgi, zwyczajne sprawy, których się zwykle nie docenia. Błahostki, gdy spogląda się na nie z perspektywy codzienności, a zarazem rzeczy urastające do nieogarniętych umysłem rozmiarów, jeśli wziąć pod uwagę wszystkie lata dzieciństwa.

Życzenia dla mamy. Dzień Matki 2024 życzenia krótkie, zabawne, piękne, wesołe, kartki i wierszyki SMS

Mamusiu droga Tyś czuwała przy mej kołysce gdy byłam mała. Sypiałaś kochana mamo najwyżej godzinę i do serca przyciskałaś swą małą dziecinę. Dziś, gdy jestem duża, bardzo Ci dziękuję! Za opiekę, za starania, bardzo Cię miłuję!

Życzenia na Dzień Mamy 2024. Poważne, wzruszające Dziękuję Ci Kochana Mamo za to, że mnie bardzo kochasz. Twój uśmiech otwarłaś dla mnie, zamknęłaś w sercu każdy smutek. Dziś moje serce mówi: dziękuję Mamo za Twa miłość. Ona pozostanie jak światło na całe moje życie. Zobacz również: Dzień Matki 2023: Życzenia dla mamy, piękne, wesołe, krótkie, zabawne życzenia, kartki i wierszyki SMS

Życzenia na Dzień Mamy 2024. Wierszyki SMS Mamo, Ty zawsze mnie kochasz, Cieszysz się ze mną i szlochasz... Przebaczasz największe winy, Dziękuje-syn Twój jedyny. Czego można Ci życzyć? Przede wszystkim zdrowia i miłości! To najważniejsze przecież

Dzień Matki 2024: Życzenia dla mamy, piękne, wesołe, krótkie, zabawne życzenia, kartki i wierszyki SMS

Dzień Matki 2024: Życzenia dla mamy, piękne, wesołe, krótkie, zabawne życzenia, kartki i wierszyki SMS

Za to, Mamo, że noc w noc czujnie strzeżesz kolorowych i spokojnych mych snów. Za to, Mamo, że Ci zawsze mogę wierzyć, że rozumiesz mnie nawet bez słów, cóż Ci dzisiaj mogę za to dać, najdroższa Mamo!