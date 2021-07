II liga koszykarzy. Przemeblowanie w bielskim Turze

49-letni Piotr Bakun, jako koszykarz zaczynał karierę w białostockim Instalu, później grał na warszawskim AWF-ie, w Polonii Warszawa, a po zakończeniu kariery zawodniczej zajął się trenerką. Największe sukcesy odniósł z Legią Warszawa, z którą awansował do ekstraklasy, czyli Polskiej Ligi Koszykówki (sezon 2016/2017). Wprowadził także Dziki Warszawa do I ligi. Był szkoleniowcem młodzieżowych kadr Polski do lat 16, 18 oraz asystentem trenera kadr do lat 19 i 20. W najbliższym sezonie poprowadzi Tura Basket Bielsk Podlaski.

Obecnie kształtowana jest kadra zespołu. Wiadomo, że nie zagrają w zespole Filip Pruefer i Kacper Rojek, którzy przenieśli się do AZS AGH Kraków (I liga). W Turze nie zagrają także Przemysław Tradecki (szuka klubu) oraz Paweł Lewandowski (koniec kariery) i Rafał Król (sprawy zawodowe). Z powodu nauki, podjęcie studiów w zespole z Bielska Podlaskiego nie wystąpią Kamil Żero, Sebastian Sawicki i Jakub Nieścior. To aż ośmiu zawodników, którzy odchodzą z Tura. A kto wzmocni kadrę?

Wiadomo, że w Turze dalej będą występowali Łukasz Kuczyński, Patryk Milewski, Marcin Marczuk, Aaron Weres. Po rocznej przerwie powróci z Tarnowskich Gór Bartłomiej Wróblewski, a z AZS Nysa przyjdzie, były gracz Żubrów Białystok Jakub Lewandowski. po kontuzji wraca do Tura Mateusz Bębeniec. W kadrze są także młodzi Kacper Witkiewicz, Filip Parfieniuk, Jakub Grigoruk.