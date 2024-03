III liga piłkarska. Trzy zwycięstwa. Determinacja ŁKS Łomża, bitwa w deszczu Jagiellonii II, szybki gol Olimpii Zambrów

- Jesteśmy już po czterech kolejkach i ten nasz start trzeba uznać za bardzo dobry. Drużyna pokazuje dużą wiarę, charakter, siłę i pokazuje swoją tożsamość. Każdy mecz to bitwa i musimy być skoncentrowani przez 90 minut. Graliśmy konsekwentnie i to powodowało, że stwarzaliśmy sytuacje i w końcówce zostaliśmy nagrodzeni. Teraz skupiamy się już na następnym meczu z Wikielcem - powiedział po spotkaniu trener ŁKS Łomża Marcin Płuska.

W doskonałych humorach wracali z Mławy, ze spotkania z Mławianką, piłkarze Olimpii Zambrów, którzy wygrali 1:0. O zwycięstwie zadecydował, także fenomenalny gol z ponad 20 metrów Maksymiliana Korczaka.

- Do Mławy jechaliśmy tylko z myślą o zdobyciu 3 punktów. Wiedzieliśmy, że jest to dla nas kolejny bardzo ważny mecz, w tabeli jest bardzo ciasno. Pomogło nam na pewno dobre wejście w to spotkanie, bo już w 10 minucie udało nam się zdobyć bramkę. Rywal postawił ciężkie warunki, mecz był wyrównany, ale mimo wszystko udało nam się utrzymać wynik do końca - powiedział dla klubowych mediów Olimpii strzelec gola Maksymilian Korczak.