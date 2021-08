Iron woman z Podlasia! Aleksandra Kieda ma sportowe marzenie (ZDJĘCIA)

- Ogromnie się cieszę, bo prawdopodobnie będę jedyną Polką startującą w tych mistrzostwach. Niestety, kiedy zaczęłam rozpisywać wydatki z wyjazdem, przekraczają one znacząco moje możliwości - przyznaje Ola Kieda z Białegostoku, znana w sieci jako "Iron Woman Fit".

Kobieta potrzebuje sporej sumy pieniędzy, by móc wyjechać do USA. Same bilety kosztują 20 tysięcy, a noclegi to kolejne 10 tys. zł. Kieda robi wszystko, by zebrać pieniądze. Sprzedała nawet swój samochód, a jej mąż sportowy rower. Jednak to wciąż za mało. W sieci trwa zbiórka opiewająca na kwotę 40 tys. zł.