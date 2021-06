Jagiellonia Białystok buduje obronę. Israel Puerto nowym defensorem Żółto-Czerwonych

Kacper Tabiś, Michał Surzyn to nie jedyne dzisiejsze transfery Jagiellonii Białystok. Nowym defensorem Żółto-Czerwonych został Israel Puerto były piłkarz Śląska Wrocław.

Jagiellonia dzisiaj podpisała kontrakty z dwoma młodymi piłkarzami 21-letnim Kacprem Tabisiem i 17-letnim Michałem Surzynem. Wieczorem zaś ogłosiła pozyskanie ze Śląska Wrocław Hiszpana 28-letniego Israela Puerto. Piłkarz związał się z klubem dwuletnim kontraktem. W poprzednim sezonie PKO Ekstraklasy zagrał w Śląsku w 17 meczach, strzelając jednego gola. Jagiellonia tak przedstawia swojego nowego piłkarza:

Israel Puerto Pineda, bo tak brzmi pełne imię i nazwisko nowego gracza Dumy Podlasia, urodził się 15 czerwca 1993 roku w miejscowości El Viso del Alcor, położonej w prowincji Sewilla (Andaluzja, Hiszpania). Swoje pierwsze piłkarskie kroki obecnie 28-letni obrońca stawiał w najbardziej znanym spośród zespołów z rodzinnych okolic, czyli słynnej Sevilla FC. Do akademii Sevillistas mierzący 187 cm zawodnik dołączył w wieku 12 lat. Pozostał jej zawodnikiem, przechodząc przez kolejne kategorie wiekowe, do 2010 roku, kiedy został włączony do rywalizującej w Segunda Division B drużyny rezerw Los Nervionenses.

Podczas swojej trwającej cztery sezony przygody z drugą drużyną Sevilli obchodzący niedawno urodziny gracz (Wszystkiego najlepszego!) był jej podstawowym zawodnikiem, który łącznie rozegrał 93 mecze ligowe. Dzięki swojej dobrej postawie Puerto dostąpił również zaszczytu rozegrania kilku spotkań w pierwszym zespole Sevillistas. Dokładnie było to sześć występów – jeden w Lidze Europy i pięć w LaLiga. Debiut Israela na poziomie najwyższej klasy rozgrywkowej w Hiszpanii to sezon 2012/2013 i trzy minuty rozegrane w wyjazdowym meczu 33. kolejki LaLiga przeciwko Realowi Valladolid (1:1). Jeżeli zaś chodzi o debiut i jednocześnie jedyny póki co występ Hiszpana na arenie międzynarodowej, mówimy o starciu w kwalifikacjach Ligi Europy, sezon 2013/2014, ze Śląskiem Wrocław (wygrana Sevilli 5:0).

Koniec pierwszego etapu kariery defensora, podczas którego był związany z Sevilla FC, nastąpił w lipcu 2014 roku, kiedy przeniósł się do rezerw Villareal CF. W drugiej drużynie Żółtej Łodzi Podwodnej spędził kilka miesięcy, by przenieść się na zaplecze hiszpańskiej elity, do CD Lugo. Zawodnikiem zespołu z Galicji 28-latek był przez nieco ponad rok. Kolejnymi przystankami w jego karierze były Racing Santander, CD Mirandes i Recreativo Huelva. To właśnie trzeci z wymienionych był ostatnim klubem Puerto w ojczyźnie, zanim ten zdecydował się ją opuścić. Zrobił to w trakcie letniego okna transferowego przed startem sezonu 2019/2020. Wyjechał wówczas do Polski, gdzie związał się ze Śląskiem Wrocław.

Barw zespołu z Dolnego Śląska nowy stoper Jagi bronił przez dwa pełne sezony. W tym czasie dane mu było wystąpić w 49 meczach pierwszej drużyny wrocławian. Wszystkie spotkania, w których grał Puerto, odbyły się w ramach PKO BP Ekstraklasy. Zdecydowaną większość z nich, bowiem aż 32, Hiszpan rozegrał podczas swojego debiutanckiego sezonu na polskich boiskach. Swoje występy w kampanii 2019/2020 defensor okrasił dwoma golami i dwoma asystami. Śląsk z nim w składzie finiszował na 6. miejscu w tabeli. Jeśli chodzi o zakończony w maju sezon 2020/2021 PKO BP Ekstraklasy, 4. miejsce Śląska na konie zmagań, to w trakcie jego trwania Puerto na boiskach najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce w koszulce Śląska pojawił się 17 razy, zawsze grając od pierwszej do ostatniej minuty. Strzelił też jednego gola – Warcie Poznań w meczu 14. kolejki (wygrana wrocławian 2:1). Teraz będzie miał okazję do poprawienia swojego dorobku, zarówno strzeleckiego jak i liczby występów, w meczach polskiej elity piłkarskiej w barwach Jagiellonii Białystok.

