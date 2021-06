Jagiellonia Białystok. Trener Ireneusz Mamrot wzmacnia defensywę

Jagiellonia Białystok w ostatnich dniach pozyskała czterech piłkarzy, dwóch młodych i dwóch bardzo doświadczonych. - Kacper Tabiś jest młodym piłkarzem, ale mającym już na swoim koncie wiele spotkań w II i I lidze, grającym tam regularnie. Posiada dobrą dynamikę, wyróżnia się także w akcjach ofensywnych - opisuje nowego piłkarza Jagiellonii pozyskanego z Odry Opole trener Ireneusz Mamrot. - Z kolei Michał Surzyn to nasza inwestycja z dużym potencjałem - mówi o kolejnym bardzo młodym piłkarzu Jagiellonii Mamrot.

Szkoleniowiec Jagiellonii zadowolony jest z pozyskania dwóch doświadczonych graczy z Hiszpanii. - Israela Puerto wszyscy dobrze znają. Od początku chcieliśmy go pozyskać. Skończyła się jego umowa ze Śląskiem i rozpoczęliśmy rozmowy. Cieszę się, że jest z nami. Może zagrać w zestawieniu z trzema obrońca i czteroma. A jeżeli chodzi o Daniego, to wcale nie wygląda źle i po dwóch, trzech tygodniach przygotowań powinien już wejść w normalne rytmy przygotowań - twierdzi trener Mamrot, który liczy, że wkrótce do zespołu dołączy jeszcze doświadczony środkowy obrońca.