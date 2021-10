Już wkrótce rolnicy dostaną dopłaty bezpośrednie. Będą one większe niż w 2020 r. Sprawdź stawki

Podlascy rolnicy z niecierpliwością czekali na informację - jakie będą stawki płatności bezpośrednich do hektara za 2021. Wysokość stawek dopłat bezpośrednich zależy od kursu wymiany euro. Ministerstwo rolnictwa na podstawie ogłoszonego kursu euro przedstawiło projektowane stawki dopłat bezpośrednich. Resort opracował już projekty rozporządzeń określających stawki poszczególnych płatności. Jak podano, całkowita pula środków na płatności bezpośrednie za 2021 r. wynosi 15,63 mld złotych (to ok. 108 mln zł więcej niż w 2020 r.).

W województwie podlaskim w tym roku zostało złożonych 78 659 wniosków o dopłaty bezpośrednie 2021.

Dopłaty bezpośrednie za 2021 roku będą wyższe niż w poprzednim roku. Jednolita płatność obszarowa w tym roku będzie na poziomie 487,62 zł/ha i będzie wyższa od JPO z ubiegłego roku o niecałe 4 zł.

Zaliczki dopłat mają być wypłacane rolnikom od 18 października 2021 roku. Ich realizacja potrwa do końca listopada i potem ARiMR od 1 grudnia zacznie wypłacać pozostałą część płatności.