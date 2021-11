Keeza IV liga. Podział punktów w meczu na szczycie. Olimpia Zambrów mistrzem jesieni

- Czy remis jest sprawiedliwym wynikiem? - pytał na konferencji prasowej grający trener Ruchu Kamil Jackiewicz. - Być może, ale z boiska mieliśmy więcej sytuacji, chociaż Olimpia w końcówce mogła nas pokonać. Jednak udało nam się wybić piłkę z linii bramkowej. Olimpia jest głównym faworytem do awansu, jednak to dopiero początek rywalizacji, a przed nami cała runda rewanżowa. Dziś zagraliśmy dobry mecz pod względem taktyki, byliśmy przygotowani na grę Olimpii - mówił szkoleniowiec Ruchu, który dodał, że swoich zawodników ciągle musi motywować, szukać nowych bodźców, bo seria zwycięstw usypia zawodników. - Z Olimpią jesteśmy dla siebie największym przeciwnikiem - zakończył Kamil Jackiewicz.

W ostatniej kolejce jesiennych spotkań Keeza IV ligi spotkał się lider z wiceliderem. Olimpia Zambrów podejmowała MKS Ruch Wysokie Mazowieckie. Obie drużyny przystąpiły do rywalizacji z bardzo dużym szacunkiem do rywala. Stąd może więcej było walki w środku pola niż efektownych sytuacji podbramkowych z paradami bramkarzy. Po 90 minutach piłkarzy zakończyli spotkanie bezbramkowym remisem, który oznaczał, że gospodarze z Zambrowa zachowali pozycję lidera i zostali mistrzem jesieni na czwartoligowym poziomie.

- Mecz wzbudził emocje w lokalnym środowisku, wśród zawodników, to zrozumiałe, spotkały się bowiem dwie najlepsze drużyny. Nie ujmując nic Ruchowi, ale my mieliśmy swoje sytuacje, a remis jest wypadkową raczej naszej nieskuteczności - stwierdził Tomasz Kulhawik. - Paweł Jastrzębski, Kamil Zalewski mieli doskonałe sytuacje, rywale wybili piłkę z linii bramkowej, raz była poprzeczka. Widać było dziś w drużynie inne podejście do meczu niż w spotkaniach poprzednich. Dziś jesteśmy na pierwszym miejscu w tabeli, ale na wiosnę czeka nas wiele pracy. Musimy się wzmocnić jako zespół, by awansować - stwierdził Tomasz Kulhawik.