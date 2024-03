Kibice na meczu reprezentacji do lat 20 Polska - Anglia

W 2017 roku UEFA założyła tzw. Under 20 Elite League, znaną też jako europejską Elite League. W tych ramach odbywa się Turniej Ośmiu Narodów. Jest to turniej towarzyski dla drużyn narodowych do lat 20, następca Turnieju Czterech Narodów, który odbywał się we wcześniejszych latach (od 2001 r.). W 2011 roku jednym ze stałych uczestników turnieju została Polska. Biało-czerwoni byli zresztą triumfatorami dwóch edycji Turnieju Czterech Narodów: w latach 2014/15 i 2016/17, rywalizując z Włochami, Niemcami i Szwajcarią.

Polacy w ubiegłym roku grali już w naszym regionie. W Łomży pokonali Portugalie 4:0. W sobotę nie było już tak dobrze. Biało-Czerwoni przegrali z Anglikami zasłużenie 1:5. Na trybunach naszych dopingowało kilka tysięcy kibiców.

Tabela Turnieju Ośmu Narodów

1. Włochy 6 14 8- 2

2. Niemcy 6 11 11- 8

3. Portugalia 7 10 10-13

4. Polska 5 7 7- 7

5. Rumunia 6 7 5- 8

6. Norwegia 3 6 8- 3

7. Anglia 5 6 9-10

8. Czechy 6 1 5-12