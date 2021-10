Koszykówka. Żubry Chorten Białystok - Tur Basket Bielsk Podlaski 71:52. Rogate derby bez historii

Kibice, zresztą jak zwykle, nastawiali się na wielkie emocje w rogatych derbach II ligi. Tymczasem skończyły się one już po pierwszej kwarcie wygranej przez Żubry Chorten Białystok 30:14. W zespole Tura zabrakło tak dobrych, doświadczonych koszykarzy jacy są w białostockiej ekipie. Andrzej Misiewicz i Arkadiusz Zabielski zrobili na boisku przewagę, którą nie potrafili zniwelować goście. To oni byli królami na obydwu "deskach". Zabielski miał 10 zbiórek w obronie i 2 w ataku, Misiewicz 7 zbiórek w obronie i 3 w ataku. Razem zdobyli też 29 punktów (Zabielski 11, Misiewicz 18).

Oczywiście to nie tylko oni wygrali z Turem Basket. Trzeba tu pochwalić całą pierwszą piątkę: Mariusz Rapucha, Maciej Bębeniec i Michał Bombrych rozegrali bardzo dobry mecz dominując nad rywalami.

Skuteczność w rzutach za dwa punkty także dużo mówi. Żubry miały w tym elemencie 44 procent skuteczności, a Tur zaledwie 25. Z tak słabym wynikiem trudno było marzyć Turowi o dobrym rezultacie w Białymstoku. To jednak także wynik dobrej obrony gospodarzy. Do przerwy białostoczanie wygrywali już 50:27. W ostatnich dwóch kwartach Tur nie znalazł żadnej recepty, by zastopować białostoczan i jednocześnie poprawić swoją grę. Bielszczanie spieszyli się, pudłowali i nawet nie potrafili wykorzystać słabszych momentów gry wśród gospodarzy. O bezsilności Tura świadczy także akcja Filipa Nierody, które fatalnie przestrzelił spod kosza, ale potrafił jeszcze zebrać piłkę po swoim rzucie i poprawić zdobywając punkty będąc jednocześnie faulowanym. Akcja Nierody "2 plus 1" dała prowadzenie gospodarzom 70:43 w 38 minucie meczu.