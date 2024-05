Kradzież z rozbojem w seminarium duchownym w Łomży red.

KMP Łomża

Policjanci zatrzymali podejrzanego o kradzież rozbójniczą w seminarium duchownym w Łomży. Łupem napastnika padły pieniądze w kwocie blisko 3500 złotych. Duchowni chcieli go zatrzymać wtedy ugryzł jednego z nich. Za to przestępstwo grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności, a popełnione w warunkach recydywy może być zwiększona nawet o połowę. Decyzją sądu mężczyzna najbliższe miesiące spędzi w areszcie.