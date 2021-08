Krzyżewo. Będzie nowy dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian. Poprzedni został odwołany

Na razie placówką tymczasowo kieruje Michał Dybowski. Będzie tak do czasu powołania nowego dyrektora, który zostanie wyłoniony w konkursie.

Potencjalni kandydaci mogą składać swoje oferty do 4 sierpnia. Muszą m. in. mieć co najmniej 7-letni staż pracy, w tym 3-letni na stanowisku kierowniczym, a także wykształceniem oraz wiedzą z zakresu spraw należących do właściwości Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych.