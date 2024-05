Znachor - legendarny film Polaków

Znachor to polski melodramat filmowy, który swoją premierę miał w 1982 roku. Scenariusz powstał na podstawie powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza z 1937 noszącej ten sam tytuł. Za kamerą stanął Jerzy Hoffman – polski reżyser i scenarzysta, który działalność reżyserską rozpoczął jako dokumentalista. Sławę zdobył przede wszystkim jako twórca adaptacji Sienkiewiczowskiej Trylogii:

Mało kto przypuszczał, że film Znachor odniesie tak wielki sukces komercyjny o czym po latach wspominał reżyser. Obraz ten stał się niezwykle popularny wśród widzów i do dzisiaj jest chętnie przez nich oglądany. W tytułowej roli wystąpił świetn y Jerzy Bińczycki , prócz niego i wspomnianej już Anny Dymnej wystąpili m.in.:

Tak obecnie wygląda most w podbielskich Miękiszach, gdzie doszło do wypadku na motocyklu:

Kultowy film nagrywany na Podlasiu

Większość Podlasian wie, że kultowy film Jerzego Hoffmana pt. Znachor nagrywany był m.in. w Bielsku Podlaskim i w jego okolicach. Na ekranie można było zobaczyć wielu bielszczan w roli statystów. Anna Dymna i Tomasz Stockinger rozbili się na moście w Miękiszach oddalonych od Bielska o około 15 kilometrów. Niewielu wie, że autorem zdjęć do Znachora był Podlasianin - Jerzy Gościk - urodzony we wsi Bielewicze k. Gródka.

Znachor 2023 czyli zapomniana miłość

Gdzie nagrywano nowego Znachora?

Produkcja z 1981 roku (premiera w kwietniu 1982) powstawała głównie na Podlasiu. Niestety netflixowa adaptacja nie zawitało do naszego regionu, większość scen, które pojawiają się w filmie, nakręcono w Muzeum Wsi Lubelskiej. To właśnie to miejsce odgrywa słynne Radoliszki. W Lublinie wykorzystano też Stare Miasto. Filmowcy zdjęcia realizowali również w:

Zgierzu (kamienica z początku filmu)

Nieborowie, Falentach, Głownie,

Nowosolnej, Świdniku, Krzczonowie,

Liwie i Nadarzynie,

Okolice Góry Kalwarii (austeria, w której pracowała Marysia to prywatny dworek).

Zobacz jak wyglądają obecnie miejsca na Podlasiu, w których kręcono Znachora z 1982 roku: