Kurowo. Prokuratura wszczęła śledztwo ws. śmierci 16-latka, który zmarł podczas spływu kajakowego po Narwi

Do tragedii doszło w niedzielę, około południa. Według naszych ustaleń 16-latek z Warszawy wraz z rodziną wypożyczył kajaki, którymi udali się na wycieczkę po Narwi. Chłopiec płynął dwuosobowym kajakiem z krewnym. Około południa 16-latek zasłabł. Doszło u niego do zatrzymania krążenia. Natychmiast zostały powiadomione służby.

Zdarzenie miało miejsce na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego, w okolicach Kurowa. To trudno dostępny teren, dlatego służby miały problem ze zlokalizowaniem grupy kajakarzy oraz dojazdem na miejsce. Do akcji ratunkowej została sprowadzona z Białegostoku strażacka łódź. Motorówkę ze sternikiem użyczył też Narwiański Parka Narodowy. Ta ostatnia dopłynęła do poszkodowanego. Na pomoc przyleciał też helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.