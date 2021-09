Lasy Państwowe rozdają darmowe drzewka. W woj. podlaskim do wzięcia jest aż 70 tysięcy sadzonek

Sadzonki będą rozdawane w tych dniach od godziny 10 do 15 lub do wyczerpania zapasów. Prócz odebrania drzewka, chętni będą mogli podpytać fachowców, w jaki sposób i gdzie najlepiej posadzić poszczególne gatunki.

- Pamiętajmy, że niewielkie dziś drzewko wyrośnie na kilkudziesięciometrowy okaz. Takie drzewo to znakomity sposób, by upamiętnić ważne wydarzenie dla rodziny czy lokalnej społeczności. I powód do spotkania w gronie bliskich i przyjaciół - podkreśla Jarosław Krawczyk, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Także przed jej siedzibą przy ul. Lipowej 51 oraz przed budynkiem Nadleśnictwa Dojlidy ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 75 będą rozdawane drzewka - jak jarząb, głóg, śliwa ałycza, sosna i świerk - wyhodowane w szkółce leśnej Orzechówka w Nadleśnictwie Dojlidy.