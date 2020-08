Lekkoatletyka. Główna impreza sezonu we Włocławku

Tradycyjnie już najliczniejszą kadrę wystawia Podlasie Białystok. Z tego klubu do rywalizacji zgłoszonych jest 19 osób, a wśród nich nie brakuje oczywiście faworytów do pozycji medalowych. Pewniakiem jest młociarz Wojciech Nowicki. Ten medalista wszystkich najważniejszych imprez światowych ma na koncie dopiero dwa tytułu mistrza kraju seniorów. Wszystko przez to, że na krajowym podwórku musi rywalizować z czterokrotnym mistrzem świata Pawłem Fajdkiem (od niedawna AZS Katowice). Przed rokiem także triumfował Fajdek. Ale we Włocławku faworytem będzie białostoczanin. We wtorek Nowicki podczas Memoriału Janusza Kusocińskiego w Chorzowie rzucił 80,09 m, co jest drugim wynikiem na świecie w tym sezonie. Najlepszy wynik Fajdka z tego sezonu to 78,05 m.

Przeczytaj także: Wojciech Nowicki przekroczył magiczną granicę

Swój kolejny złoty medal mistrzostw kraju powinna odebrać skoczkini wzwyż Kamila Lićwinko. I chociaż rekordzistka Polski tego lata nie może złapać formy (najlepszy rezultat na otwartym stadionie to 185 cm) to wciąż nie ma praktycznie żadnej konkurencji.