Łomżyńskie Kino Millenium wystawione na sprzedaż. Cena robi wrażenie

Ale w tej inwestycji liczyło się coś więcej. W tym czasie pracę miało prawie 50 łomżyniaków, a około 90 proc. materiałów kupionych zostało u lokalnych przedsiębiorców. Dla braci Charubin kino było perełką, którą bardzo się cieszyli. Z niedowierzaniem zadzwoniliśmy zapytać, czy naprawdę chcą sprzedać Kino Millenium.

- Tak naprawdę, to ogłoszenie pojawiło się po to, by rozpocząć dyskusję. Bo jak nas dalej zamkną, to będzie można to tylko podpalić. Rząd nie pokazuje co będzie z nami. A my z dobry rok byliśmy zamknięci. Pomoc jest tylko dla pracowników, a nie dla ludzi prowadzących działalność, a przecież podatki musimy płacić - uśmiecha się Karol Charubin