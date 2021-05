Matura 2021: angielski. ARKUSZE CKE, PYTANIA, ODPOWIEDZI. Matura z języka angielskiego poziom podstawowy [6.05.2021]

Aby dobrze przygotować się do matury z języka angielskiego warto jest przejrzeć sobie zadania i testy z ubiegłego roku. Dostępne są w poniższej galerii.

Egzaminy maturalne w tym roku rozpoczęły się tuż po weekendzie majowym. Pierwszego dnia uczniowie przystąpili do matury z języka polskiego, dzień później z matematyki, a dziś czeka ich sprawdzian z języka angielskiego. Matura z angielskiego rozpocznie się 6 maja o godz. 9. Maturzyści mają 120 minut na napisanie matury z angielskiego.

Matura 2021: angielski. Co będzie na teście z angielskiego?

Matura z angielskiego składa się zazwyczaj z 10 zadań. Egzamin składa się z 3 części, z których pierwsza to zadania ze słuchu, druga - pytania odnośnie tekstu, a ostatnia - to praca pisemna. Ilość punktów, którą można uzyskać na maturze z angielskiego to 50 pkt.