Matura 2021. Po zawiadomieniu CKE, śledczy sprawdzają, czy doszło do przecieku tegorocznych tematów

Po nim śledczy zdecydują, czy istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa i zostanie wszczęte dochodzenie. Postępowanie toczy się w kierunku art. 266 par. 1 Kodeksu Karnego, czyli ujawniania informacji uzyskanej w związku z wykonywaną funkcją, wykonywaną pracą, działalnością publiczną, społeczną, gospodarczą lub naukową lub czynnościami służbowymi. Grozi za to grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

O możliwym przecieku odpowiedzialna za przeprowadzenie matur w woj. podlaskim Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży powiadomiła dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, a ten złożył do organów ścigania doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Materiały trafiły do Komendy Rejonowej Policji Warszawa - Śródmieście oraz stołecznej prokuratury.

Zdaniem Agnieszki Muzyk, szefowej podlaskiej OKE, jeśli miało dość do nieprawidłowości, to w szkołach, bowiem do placówek arkusze dotarły w nienaruszonym stanie. A przynajmniej Komisja nie otrzymała zgłoszeń, aby było inaczej. Arkusze są przywożone do szkoły przez zewnętrzną firmę. W liście przewozowym jest informacja, ile dokładnie pakietów zostało dostarczonych. Odbierając je dyrektor placówki i druga osoba (członek zespołu egzaminacyjnego), muszą na piśmie potwierdzić tę liczbę. Dokument i list muszą okazać członkom zespołów nadzorujących i przedstawicielom uczniów, gdy przekazują arkusze w konkretnych salach. Po sprawdzeniu stanu, liczby i kompletności arkuszy też powstanie protokół.

