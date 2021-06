Miasto Białystok przyznało dotacje klubom sportowym na II półrocze 2021 roku

NOWE Planujesz wakacje? Zapomnij o tych atrakcjach, wstyd będzie się przyznać

Co roku około miliarda osób na całym globie wyjeżdża na wakacje. Gdyby każda z nich wprowadziła choć jedną, drobną zmianę w sposobie podróżowania, świat naprawdę stałby się lepszy. Zobaczcie w galerii, co robić (a raczej - czego nie robić) by podróżować etycznie. Działanie na szkodę nie musi być celowe. Z niektórych rzeczy czasem nie zdajemy sobie po prostu sprawy.