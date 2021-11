Miasto Hajnówka dopłaca do sterylizacji zwierząt. Właściciele mają czas do 30 listopada Marta Chmielińska

Jeszcze do 30 listopada w Hajnówce trwa akcja „Stop niekontrolowanemu rozmnażaniu zwierząt”. Mieszkaniec Hajnówki posiadający psa lub kota może dzięki temu otrzymać dofinansowanie do kastracji lub sterylizacji pupila. Dopłata to od 50 do 75 proc. kosztu zabiegu.